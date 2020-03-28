Тарасенко на карантине тренирует сына в воротах. Видео

Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в историях Instagram новое видео. Она показала, как ее муж тренирует сына Марка, который является хоккейным вратарем.

Почти все спортивные соревнования, в том числе НХЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется