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Тарасенко на карантине тренирует сына в воротах. Видео

00:07
Семья Тарасенко. Фото Instagram
Семья Тарасенко. Фото Instagram
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Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в историях Instagram новое видео. Она показала, как ее муж тренирует сына Марка, который является хоккейным вратарем.

Почти все спортивные соревнования, в том числе НХЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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