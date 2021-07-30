Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тарасенко может продолжить карьеру в «Нью-Джерси»

00:20
Теги:

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко входит в сферу интересов «Нью-Джерси», сообщает журналист Давид Паньотта в Twitter.

По информации источника, генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджеральд сделал предложение «Сент-Луису» по обмену 29-летнего россиянина.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой 7,5 млн долларов.

Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TheFourthPeriod/status/1420849596176158720

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
Сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Смоктуновского госпитализировали
Гинеколог дала советы по похудению
Бегут от огня с чемоданами: кадры эвакуации людей из городов Турции
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд