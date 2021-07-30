Тарасенко может продолжить карьеру в «Нью-Джерси»
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко входит в сферу интересов «Нью-Джерси», сообщает журналист Давид Паньотта в Twitter.
По информации источника, генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджеральд сделал предложение «Сент-Луису» по обмену 29-летнего россиянина.
У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой 7,5 млн долларов.
Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/TheFourthPeriod/status/1420849596176158720
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