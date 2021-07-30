Тарасенко может продолжить карьеру в «Нью-Джерси»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко входит в сферу интересов «Нью-Джерси», сообщает журналист Давид Паньотта в Twitter.

По информации источника, генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджеральд сделал предложение «Сент-Луису» по обмену 29-летнего россиянина.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой 7,5 млн долларов.

Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.