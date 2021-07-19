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Тарасенко может оказаться в «Филадельфии» транзитом через «Сиэтл»

10:19
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис».
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис».
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко может стать игроком «Филадельфии», сообщил в подкасте Daily Faceoff журналист Франк Серавалли.

Ожидается, что «Сиэтл» заберет 29-летнего россиянина на драфте расширения, так как «Блюз» не стали защищать права на хоккеиста. Затем «Кракен» обменяют его в «Филадельфию» на форварда Якуба Ворачека, а также высокий драфт-пик (1-й или 2-й раунд).

У «Флайерз» же на драфте расширения «Сиэтл» заберет права на защитника Роберта Хагга.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов. Форвард принял участие в 24 играх в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провел 4 встречи и забросил 2 шайбы.

31-летний Ворачек в прошлом сезоне набрал 43 (9+34) результативных балла в 53 встречах. Его контракт с кэпхитом на 8,25 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

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Иван Шитик все материалы автора

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