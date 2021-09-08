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Тарасенко может быть обменян в результате трехсторонней сделки

22:07
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис».
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис».
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«Сент-Луис» продолжает искать варианты обмена нападающего Владимира Тарасенко. В сделке могут быть задействованы три клуба: есть одна команда, которая готова взять на себя часть зарплаты россиянина, сообщает журналист Энди Стриклэнд.

У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов.

За последние два сезона из-за вывихнутого плеча Тарасенко принял участие в 34 матчах регулярного сезона, а с конца чемпионата 2017-18 перенес три операции. В этом сезоне он сыграл 24 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он забил два гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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