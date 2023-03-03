Тарасенко мастерски реализовал выход один на один в матче с «Оттавой»
«Рейнджерс» вышли вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».
В конце второго периода голом отметился российский напаадющий Владимир Тарасенко. На 15-й минуте он забросил с передачи шведа Мики Зибанежада.
Для 31-летнего россиянина это 14-й гол в текущем сезоне и 4-й после обменя из «Сент-Луиса».
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