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Сегодня, 04:46

Тарасенко мастерски реализовал выход один на один в матче с «Оттавой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 марта. &amp;quot;Рейнджерс&amp;quot; - &amp;quot;Оттава&amp;quot;. Владимир Тарасенко празднует гол.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» вышли вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

В конце второго периода голом отметился российский напаадющий Владимир Тарасенко. На 15-й минуте он забросил с передачи шведа Мики Зибанежада.

Для 31-летнего россиянина это 14-й гол в текущем сезоне и 4-й после обменя из «Сент-Луиса».

Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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