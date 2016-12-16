Тарасенко и Панарин - в тройке звезд дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан гоклипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший все 27 бросков по своим воротам в матче с "Далласом" (2:0). Примечателен тот факт, что эта встреча была для 34-летнего шведа первой с 6 декабря.

Второй звездой дня назван российский нападающий "Чикаго" Артемий Панарин. 25-летний россиянин в поединке с "Айлендерс" (5:4) отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. Всего же на счету Панарина в этом сезоне 29 (13+16) очков в этом сезоне.

Замкнул тройку лучших игроков дня еще один представитель России - форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. 25-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал 2 голевые передачи в матче с "Нью-Джерси" (5:2). Всего на его счету в текущем сезоне 37 (15+22) очков.