Тарасенко и Капризов получили приглашение на Матч звезд НХЛ

Во время второго перерыва в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном» объявили вторых 16 игроков, выбранных для участия в Матче звезд НХЛ.

В список игроков из Западной конференции попали российские хоккеисты Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Here are the Western stars heading down to South Florida for the #NHLAllStar Weekend! ??



Head over to https://t.co/JOMxUnei2G at 9p ET to cast your vote and help select the remaining players in the #NHLAllStarVote! pic.twitter.com/g7d9fwkcwC — NHL (@NHL) January 6, 2023

Матч звезд-2023 пройдет во Флориде на стадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на стадионе «Флориды» второй раз в истории (ранее он был в 2003 году).