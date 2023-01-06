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Сегодня, 04:48

Тарасенко и Капризов получили приглашение на Матч звезд НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Во время второго перерыва в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном» объявили вторых 16 игроков, выбранных для участия в Матче звезд НХЛ.

В список игроков из Западной конференции попали российские хоккеисты Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Александр Овечкин. Овечкин, Шестеркин, Кучеров и Андрей Свечников едут на Матч звезд НХЛ

Матч звезд-2023 пройдет во Флориде на стадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на стадионе «Флориды» второй раз в истории (ранее он был в 2003 году).

Владимир Тарасенко (хоккей)
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
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