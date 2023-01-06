Тарасенко и Капризов получили приглашение на Матч звезд НХЛ
Во время второго перерыва в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном» объявили вторых 16 игроков, выбранных для участия в Матче звезд НХЛ.
В список игроков из Западной конференции попали российские хоккеисты Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
Матч звезд-2023 пройдет во Флориде на стадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на стадионе «Флориды» второй раз в истории (ранее он был в 2003 году).
Положение команд
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Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
|6.01
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|- : -
|6.01
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|- : -
|6.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|- : -
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|- : -
|6.01
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|- : -
|6.01
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|- : -
|6.01
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|- : -
|6.01
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|- : -
|6.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|- : -
|6.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
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