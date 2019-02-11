Тарасенко, Георгиев и Кучеров - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Первой звездой стал российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, который в матче с "Нэшвиллом" (5:4 ОТ) забросил три шайбы и забил победный гол в овертайме.

Второй звездой признан вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев, который в матче с "Торонто" (4:1) отразил 55 бросков. Третьей звездой назван форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, на счету которого два гола и результативная передача в матче с "Флоридой" (5:2).