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Тарасенко будет готов играть после паузы, если сезон возобновится

09:02
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заявил, что будет готов вернуться в состав, если сезон в НХЛ возобновится. Россиянин ен выходил на лед с 24 октября, когда он получил травму плеча, потребовавшую проведения операции пятью днями позднее.

— Было довольно непросто не играть весь год, но мне очень нравилось то, что команда показывала на протяжении всего сезона, — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ. — Мы играли в очень хороший хоккей. Мне повезло принять участие в нескольких выездах перед тем, как все это началось. Это позволило мне вновь почувствовать себя частью команды. Я с нетерпением жду совместных тренировок с ребятами, чтобы заниматься в нормальном режиме и играть в хоккей. Год был длинным, но хоккей когда-нибудь возобновится. Так что мы просто ждем этого момента.

В 10 матчах перед травмой Тарасенко набрал 10 (3+7) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/tarasenko-will-return-if-season-resumes/c-316560054

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