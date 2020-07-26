Тарасенко, Барбашев и Костин вошли в заявку «Сент-Луиса» на участие в Кубке Стэнли

Завершился тренировочный лагерь «Сент-Луиса», сообщается на официальном сайте клуба. По его итогам составлен список из 31 игрока, они примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли. В Эдмонтон отправятся три россиянина: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Клим Костин.

В 10 матчах регулярного сезона Тарасенко набрал 10 (2+8) очков. Он восстановился после тяжелой травмы. У Барбашева 26 (11+15) баллов в 69 встречах. У Костина 1 гол в 4 матчах.

«Сент-Луис» перед возобновлением сезона проведет матчи с «Чикаго», «Колорадо», «Вегасом» и «Далласом».