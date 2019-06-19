Танец Панарина стал "гифкой" года в НХЛ. Видео

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин стал победителем приза за лучшую "гифку" года в НХЛ. Такой выбор сделали болельщики. Россиянин показал танцевальные движения, которые попали на видео.

27-летний Артемий Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф в его активе 10 матчей и 11 (5+6) очков.

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