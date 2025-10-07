«Тампу» после матча с «Флоридой» оштрафовали на 100 тысяч долларов США

«Тампу» оштрафовали на 100 тысяч долларов США за нарушения игроков в предсезонном матче с «Флоридой» (0:7), сообщили в НХЛ.

Также оштрафовали главного тренера команды Джона Купера — на 25 тысяч долларов США.

Вырученные деньги поступят в специальный фонд и будут использоваться в благотворительных целях.

Матч проходил 5 октября. Игроки команд поучаствовали в пяти драках и суммарно набрали 322 минуты штрафа. Ранее в НХЛ сообщили о дисквалификации и денежных штрафах нападающего «Тампы» Скотта Сабурина и защитника Яниса Мозера.