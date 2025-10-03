«Тампа» забрала вратаря Копли с драфта отказов

Вратарь Финикс Копли продолжит карьеру в «Тампе», сообщается на официальном сайте клуба.

«Лайтнинг» забрали 33-летнего американца с драфта отказов «Лос-Анджелеса». В прошлом сезоне голкипер провел один матч в НХЛ за «Кингз».

В общей сложности Копли провел в НХЛ 77 матчей, в которых одержал 44 победы, отразив 89,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.84.