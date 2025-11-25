«Тампа» вызвала россиянина Грошева из фарм-клуба

«Тампа» вызвала из фарм-клуба защитника Максима Грошева на замену получившему травму Эрику Чернаку, сообщает пресс-служба НХЛ.

В этом сезоне 23-летний россиянин провел в АХЛ за «Сиракьюз» 17 матчей и набрал 6 (0+6) очков.

«Тампа» выбрала Грошева на драфте НХЛ 2020 года в 3-м раунде под общим 85-м номером. 1 мая защитник заключил трехлетний контракт новичка с клубом.

Ближайший матч в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» проведет 27 ноября дома против «Калгари». «Лайтнинг» с 28 очками после 22 игр занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.