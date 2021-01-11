«Тампа» выставила Тайлера Джонсона и Люка Шенна на уэйвер

Нападающий «Тампы-Бэй» Тайлер Джонсон выставлен на драфт отказов, информирует официальный сайт клуба.

Заработная плата 30-летнего Джонсона составляет 5 миллионов долларов в год, а его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.. В минувшем сезоне он набрал 31 (14+17) очко в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Также на драфт отказов был выставлен 31-летний защитник Люк Шенн, с которым в межсезонье «Молнии» подписали однолетний контракт с зарплатой 800 тыс.

В прошлом сезоне Шенн набрал 3 (1+2) очка в 25 встречах. В плей-офф у него — 2 (0+2) балла в 11 матчах.