«Тампа» выменяла у «Оттавы» нападающего Ника Пола

«Оттава» обменяла нападающего Ника Пола в «Тампу», сообщает сайт НХЛ.

В качестве компенсации канадский клуб получил форварда Матье Жозефа и выбор в четвертом раунде драфта-2024.

При этом «Сенаторы» удержали в своей платежной ведомости почти половину зарплаты Пола. Кэпхит контракта хоккеиста с «Тампой» составляет 1,35 миллиона долларов.

В текущем сезоне 27-летний Пол набрал 18 (11+7) очков при полезности «минус 18» в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ.