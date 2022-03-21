«Тампа» выменяла у «Оттавы» нападающего Ника Пола
«Оттава» обменяла нападающего Ника Пола в «Тампу», сообщает сайт НХЛ.
В качестве компенсации канадский клуб получил форварда Матье Жозефа и выбор в четвертом раунде драфта-2024.
При этом «Сенаторы» удержали в своей платежной ведомости почти половину зарплаты Пола. Кэпхит контракта хоккеиста с «Тампой» составляет 1,35 миллиона долларов.
В текущем сезоне 27-летний Пол набрал 18 (11+7) очков при полезности «минус 18» в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|41
|21
|88
|2
|Рейнджерс
|63
|40
|23
|85
|3
|Питтсбург
|63
|38
|25
|85
|4
|Вашингтон
|64
|35
|29
|80
|5
|Коламбус
|63
|32
|31
|67
|6
|Айлендерс
|60
|26
|34
|61
|7
|Филадельфия
|62
|20
|42
|51
|8
|Нью-Джерси
|62
|22
|40
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|61
|39
|22
|84
|3
|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
|Бостон
|62
|38
|24
|81
|5
|Детройт
|62
|25
|37
|57
|6
|Баффало
|63
|22
|41
|52
|7
|Оттава
|62
|22
|40
|49
|8
|Монреаль
|62
|17
|45
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|44
|18
|93
|2
|Сент-Луис
|61
|34
|27
|77
|3
|Миннесота
|60
|36
|24
|76
|4
|Нэшвилл
|62
|36
|26
|76
|5
|Даллас
|61
|34
|27
|71
|6
|Виннипег
|63
|29
|34
|68
|7
|Чикаго
|63
|22
|41
|53
|8
|Аризона
|62
|20
|42
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|62
|38
|24
|84
|2
|Лос-Анджелес
|64
|34
|30
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|35
|27
|74
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|72
|5
|Ванкувер
|64
|30
|34
|68
|6
|Анахайм
|64
|27
|37
|65
|7
|Сан-Хосе
|62
|27
|35
|62
|8
|Сиэтл
|63
|19
|44
|44
Результаты / календарь
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25.03
26.03
|21.03
|01:00
|
Каролина – Рейнджерс
|0 : 2
|21.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Аризона
|4 : 2
|21.03
|02:00
|
Чикаго – Виннипег
|4 : 6
|21.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|2 : 3 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|90
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|86
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|63
|41
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|41
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|41
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|42
|2.08
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