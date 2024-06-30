«Тампа» выменяла у «Каролины» права на переговоры с Гюнцелем за третий пик драфта-2025

«Каролина» обменяла права на форварда Джейка Гюнцеля в «Тампу», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен «Харрикейнз» получили пик третего раунда драфта-2025. У Генцела завершается контракт с зарплатой 6 миллионов долларов в год. 1 июля он выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.

В минувшем сезоне 29-летний американец провел 67 матчей за «Питтсбург» и «Каролину"в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 77 (30+47) очков. В 11 играх плей-офф он набрал 9 (4+5) очков.