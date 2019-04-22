20:01 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" выкупила полосу местной газеты и обратилась к болельщикам

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"Тампа" выкупила полосу местной газеты TampaBay Times и опубликовала обращение к болельщикам. "Молнии" поблагодарили фанатов за поддержку в сезоне-2018/19.

- Наш сезон неожиданно и быстро завершился, - говорится в обращении. - Мы хотим поблагодарить вас за то, что поддерживали нас в течение не только этого года, но и в предыдущие сезоны. Нам повезло иметь таких потрясающих фанатов! Мы проделаем большую работу летом и постараемся показать лучший результат в сезоне-2019/20.

Напомним, "Тампа" уступила "Коламбусу" со счетом 0-4 в 1/8 финала плей-офф НХЛ. При этом "молнии" выиграли регулярный чемпионат. 

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