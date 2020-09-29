«Тампа» выиграла Кубок Стэнли

«Тампа» переиграла «Даллас» в шестом матче финала Кубка Стэнли (2:0). «Лайтнинг» одержали победу в серии 4-2 и стали победителями турнира.

На счету российского нападающего Никиты Кучерова в этой встрече голевая передача. Голкипер Андрей Василевский отразил все 22 броска по своим воротам. Антон Худобин из «Старз» отметился 27-ю сэйвами.

«Тампа» второй раз в своей истории выиграла Кубок Стэнли. Первый раз был в 2004 году.

НХЛ

Плей-офф

Финал

Шестой матч

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Пойнт — 14 (бол., Кучеров, Хедман), 12:23 — 0:1. Коулман — 5 (Пакетт, Марун), 27:01 — 0:2.

Вратари: Худобин (58:13) — Василевский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (4+4+14) — 29 (11+10+8).

Наши: Гурьянов (11.38/0/0), Радулов (19.06/1/-1) — Волков (9.34/0/0), Кучеров (16.01/4/0), Сергачев (14.16/1/+1).

29 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 2-4.