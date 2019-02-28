"Тампа" выиграла 10-й матч подряд и побила клубный рекорд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа" одолела "Рейнджерс" со счетом 4:3.

Таким образом, "молнии" побили рекорд франшизы по продолжительности победной серии, установленный в марте 2016 года. Тогда в активе команды было девять выигрышей кряду. Интересно, что в трех последних играх победы были одержаны за пределами основного времени.

На данный момент подопечные Джона Купера возглавляют сводную турнирную таблицу НХЛ, набрав 102 очка в 64 матчах.

3 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Рейнджерс"