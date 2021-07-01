«Тампа» впервые в истории клуба повела со счетом 2-0 в финале Кубка Стэнли

«Тампа» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Монреаль» со счетом 3:1.

«Лайтнинг» впервые в своей истории повели со счетом 2-0 в финальной серии. В победных 2004 и 2020 годах после второго матча счет был 1-1. В сезоне-2014/15 счет в финальной серии с «Чикаго» так же был 1-1.

Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.