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«Тампа» впервые в истории клуба повела со счетом 2-0 в финале Кубка Стэнли

06:13
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«Тампа» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Монреаль» со счетом 3:1.

«Лайтнинг» впервые в своей истории повели со счетом 2-0 в финальной серии. В победных 2004 и 2020 годах после второго матча счет был 1-1. В сезоне-2014/15 счет в финальной серии с «Чикаго» так же был 1-1.

Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей