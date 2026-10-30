«Тампа» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ
«Виннипег» проиграл «Тампе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6.
У гостей заброшенными шайбами отметились Нил Пионк (дубль), Дилан Самберг и Кайл Коннор. У хозяев отличились Брэйден Пойнт, Конор Гики, Энтони Чирелли, Джон Карлсон, Брэндон Хагель и Понтус Хольмберг.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 из 21 броска по своим воротам, а его партнер по команде российский нападающий Никита Кучеров сделал результативный пас.
«Тампа» выиграла после 2 поражений подряд. Она занимает 4-е место в таблице Восточной конференции с 17 очками после 12 игр. «Виннипег» (11 очков после 12 встреч) идет на 12-м месте в Западной конференции, у команды 7 поражений подряд.
В следующем матче «Тампа» 31 октября сыграет с «Нэшвиллом» на выезде. «Виннипег» в тот же день встретится в гостях с «Флоридой».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|15
|11
|4
|24
|2
|Вашингтон
|12
|8
|4
|16
|3
|Нью-Джерси
|13
|8
|5
|16
|4
|Айлендерс
|13
|7
|6
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|7
|7
|15
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|12
|7
|Коламбус
|11
|5
|6
|10
|8
|Филадельфия
|15
|3
|12
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|9
|5
|19
|2
|Монреаль
|13
|8
|5
|18
|3
|Тампа-Бэй
|12
|8
|4
|17
|4
|Оттава
|13
|8
|5
|16
|5
|Флорида
|13
|7
|6
|16
|6
|Торонто
|15
|7
|8
|16
|7
|Детройт
|13
|6
|7
|15
|8
|Баффало
|12
|5
|7
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|15
|9
|6
|21
|2
|Юта
|14
|9
|5
|18
|3
|Колорадо
|13
|7
|6
|15
|4
|Даллас
|13
|7
|6
|15
|5
|Сент-Луис
|13
|6
|7
|13
|6
|Нэшвилл
|13
|4
|9
|13
|7
|Виннипег
|13
|4
|9
|11
|8
|Чикаго
|13
|4
|9
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|13
|9
|4
|20
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|19
|3
|Сиэтл
|13
|8
|5
|17
|4
|Сан-Хосе
|14
|7
|7
|15
|5
|Анахайм
|12
|5
|7
|11
|6
|Калгари
|12
|5
|7
|10
|7
|Лос-Анджелес
|11
|3
|8
|8
|8
|Ванкувер
|15
|3
|12
|7
|30.10
|02:00
|Каролина – Коламбус
|3 : 2
|30.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Виннипег
|6 : 4
|30.10
|02:00
|Питтсбург – Юта
|3 : 4 ОТ
|30.10
|02:30
|Детройт – Чикаго
|4 : 1
|30.10
|03:00
|Сент-Луис – Бостон
|4 : 1
|30.10
|03:00
|Нэшвилл – Вашингтон
|3 : 4
|30.10
|03:00
|Даллас – Монреаль
|2 : 5
|30.10
|03:00
|Миннесота – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|30.10
|05:00
|Сан-Хосе – Ванкувер
|3 : 2
|30.10
|05:00
|Анахайм – Баффало
|- : -
|30.10
|05:00
|Лос-Анджелес – Оттава
|- : -