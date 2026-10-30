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Тампа — Виннипег: видеообзор матча НХЛ и лучшие моменты игры 30 октября 2026

«Тампа» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Виннипег» проиграл «Тампе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6.

У гостей заброшенными шайбами отметились Нил Пионк (дубль), Дилан Самберг и Кайл Коннор. У хозяев отличились Брэйден Пойнт, Конор Гики, Энтони Чирелли, Джон Карлсон, Брэндон Хагель и Понтус Хольмберг.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 из 21 броска по своим воротам, а его партнер по команде российский нападающий Никита Кучеров сделал результативный пас.

«Тампа» выиграла после 2 поражений подряд. Она занимает 4-е место в таблице Восточной конференции с 17 очками после 12 игр. «Виннипег» (11 очков после 12 встреч) идет на 12-м месте в Западной конференции, у команды 7 поражений подряд.

В следующем матче «Тампа» 31 октября сыграет с «Нэшвиллом» на выезде. «Виннипег» в тот же день встретится в гостях с «Флоридой».

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 октября, 02:00. Benchmark International Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Виннипег

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1 Каролина 15 11 4 24
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4 Айлендерс 13 7 6 16
5 Рейнджерс 14 7 7 15
6 Питтсбург 13 5 8 12
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Монреаль 13 8 5 18
3 Тампа-Бэй 12 8 4 17
4 Оттава 13 8 5 16
5 Флорида 13 7 6 16
6 Торонто 15 7 8 16
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2 Юта 14 9 5 18
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30.10 02:00 Тампа-Бэй – Виннипег 6 : 4
30.10 02:00 Питтсбург – Юта 3 : 4 ОТ
30.10 02:30 Детройт – Чикаго 4 : 1
30.10 03:00 Сент-Луис – Бостон 4 : 1
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