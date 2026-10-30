«Тампа» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» проиграл «Тампе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6.

У гостей заброшенными шайбами отметились Нил Пионк (дубль), Дилан Самберг и Кайл Коннор. У хозяев отличились Брэйден Пойнт, Конор Гики, Энтони Чирелли, Джон Карлсон, Брэндон Хагель и Понтус Хольмберг.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 из 21 броска по своим воротам, а его партнер по команде российский нападающий Никита Кучеров сделал результативный пас.

«Тампа» выиграла после 2 поражений подряд. Она занимает 4-е место в таблице Восточной конференции с 17 очками после 12 игр. «Виннипег» (11 очков после 12 встреч) идет на 12-м месте в Западной конференции, у команды 7 поражений подряд.

В следующем матче «Тампа» 31 октября сыграет с «Нэшвиллом» на выезде. «Виннипег» в тот же день встретится в гостях с «Флоридой».

НХЛ. Регулярный чемпионат

30 октября, 02:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Виннипег

Подписывайся на канал «СЭ» в Max