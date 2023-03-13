«Тампа» уступила «Виннипегу», Василевский отразил 19 бросков

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Виннипегу» со счетом 2:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Алекс Киллорн и Энтони Сирелли, вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22. У «Джетс» шайбы забросили Нейт Шмидт, Нино Нидеррайтер и Морган Бэррон.

После этого матча «Тампа» с 84 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 79 очками — на седьмой строчке Запада.