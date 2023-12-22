«Тампа» обыграла «Вегас», Кучеров набрал три очка

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 5:4.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, дубль оформил Брэйден Пойнт, еще по голу забили Алекс Барре-Буле и Ник Пол, вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков. У «Голден Найтс» две шайбы забросил Джонатан Маршессо, Иван Барбашев и Пол Коттер забили по голу.

После этого матча «Тампа» с 37 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 47 очками — на первой строчке «Запада».