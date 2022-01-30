«Тампа» по буллитам уступила «Вегасу», Василевский отразил 25 бросков

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Вегасу» со счетом 2:3.

В основное время на шайбы Бретта Хаудена и Уильяма Каррьера «Лайтнинг» ответили точными бросками Росса Колтона и Кори Перри. Победный буллит в составе «рыцарей» забросил Марк Стоун. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков.

После этого матча «Тампа» с 64 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Вегас» с 55 очками — на пятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хауден — 6 (Каррье), 5:25 — 0:1. Каррье — 5 (Хауден), 34:56 — 0:2. Колтон — 9 (Перри, Марун), 53:12 — 1:2. Перри — 12, 57:12 — 2:2.

Победный буллит: Стоун.

Вратари: Василевский (57:02 — 57:12, 65:00) — Ленер (38:49 — 39:12, 65:00).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (4+5+17+3) — 27 (12+11+1+3).

Наши: Сергачев (29.22/2/+1) — Дадонов (16.18/2/-1).

30 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.