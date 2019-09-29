«Тампа» Василевского по буллитам проиграла «Флориде» Бобровского

«Флорида» переиграла «Тампу-Бэй» в контрольном матче. Победитель определился в серии буллитов.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 28 бросков по своим воротам, а его соотечественник из стана соперника Сергей Бобровский сделал 26 сэйвов.

НХЛ

Контрольный матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Трочек.

Вратари: Василевский — Бобровский.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 26 (9+11+5+1) — 28 (15+1+10+2).

Наши: Кучеров (21.55/6/0), Сергачев (23.35/3/0) — Дадонов (15.41/7/0).

29 сентября. Тампа. Amalie Arena.