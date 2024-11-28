«Тампа» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на своем льду уступила «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5.

У «Лайтнинг» хет-триком отметился Брейден Пойнт, еще шайбу забросил Майки Эйссимонт.

В составе «Кэпиталз» отличились Эндрю Манджапане Алекс Протас, Дилан Строум, Джон Карлсон и Том Уилсон.

«Тампа» с 24 очками расположилась на 8-й строчке в Восточной конференции, «Вашингтон» набрал 31 очко и идет 3-м.