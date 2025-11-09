Хоккей
9 ноября, 08:40

«Тампа» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Тампа» дома переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Тампа» выиграла второй матч подряд. Она набрала 18 очков в 15 играх и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, идет на 15-м месте (15 очков после 15 игр).

Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» победил «Флориду», Аскаров сделал 37 сейвов, Тарасов — 20
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Рейнджерс 18 9 9 20
5 Филадельфия 16 8 8 19
6 Айлендерс 16 8 8 18
7 Вашингтон 16 8 8 17
8 Коламбус 16 8 8 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 16 10 6 22
2 Бостон 18 11 7 22
3 Оттава 17 8 9 20
4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
5 Детройт 16 9 7 18
6 Флорида 16 8 8 17
7 Торонто 17 8 9 17
8 Баффало 16 5 11 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 17 11 6 27
2 Даллас 17 10 7 23
3 Виннипег 16 10 6 20
4 Юта 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 16 11 5 23
2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
3 Эдмонтон 18 8 10 20
4 Сиэтл 16 7 9 19
5 Сан-Хосе 17 8 9 19
6 Вегас 15 7 8 18
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 18 4 14 10
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
13.11 05:00 Юта – Баффало 5 : 2
13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси 3 : 4 ОТ
Все результаты / календарь

