«Тампа» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» дома переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Тампа» выиграла второй матч подряд. Она набрала 18 очков в 15 играх и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, идет на 15-м месте (15 очков после 15 игр).