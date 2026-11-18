«Тампа» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ
«Тампа» одержала победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель, по одной шайбе забросили Сэм О'Райлли, Шарль-Эдуард Д'Астус и Энтони Чирелли. У гостей отличились Алекс Так и Райан Леонард.
Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел 900-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и отметился двумя результативными передачами. Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 27 бросков.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 14 минут, нанес один бросок по воротам и выполнил один силовой прием.
«Тампа» набрала 30 очков в 21 матче и занимает третье место в Восточной конференции. «Вашингтон» с 20 очками после 19 игр располагается на десятой строчке. «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|23
|17
|6
|37
|2
|Нью-Джерси
|23
|15
|8
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|22
|11
|11
|27
|5
|Филадельфия
|26
|9
|17
|24
|6
|Вашингтон
|21
|10
|11
|20
|7
|Коламбус
|21
|9
|12
|18
|8
|Питтсбург
|22
|7
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|24
|15
|9
|33
|2
|Тампа-Бэй
|22
|15
|7
|32
|3
|Монреаль
|24
|14
|10
|32
|4
|Бостон
|23
|15
|8
|31
|5
|Флорида
|24
|13
|11
|29
|6
|Баффало
|23
|9
|14
|22
|7
|Детройт
|23
|8
|15
|19
|8
|Торонто
|25
|8
|17
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|17
|7
|38
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|30
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|29
|5
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|26
|6
|Виннипег
|24
|11
|13
|26
|7
|Юта
|23
|11
|12
|25
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|25
|17
|8
|37
|2
|Вегас
|25
|14
|11
|33
|3
|Анахайм
|23
|11
|12
|23
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|22
|5
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|6
|Сиэтл
|19
|10
|9
|21
|7
|Лос-Анджелес
|21
|7
|14
|16
|8
|Ванкувер
|24
|5
|19
|11
|22.11
|02:00
|Флорида – Баффало
|4 : 3
|22.11
|02:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 3
|22.11
|03:00
|Оттава – Лос-Анджелес
|4 : 2
|22.11
|03:00
|Сент-Луис – Нью-Джерси
|9 : 6
|22.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|3 : 4
|22.11
|03:00
|Монреаль – Филадельфия
|3 : 4
|22.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|2 : 3
|22.11
|03:00
|Бостон – Вашингтон
|7 : 5
|22.11
|03:00
|Виннипег – Вегас
|4 : 5 Б
|22.11
|05:00
|Юта – Анахайм
|- : -
|22.11
|06:00
|Сан-Хосе – Сиэтл
|- : -
|22.11
|06:00
|Ванкувер – Миннесота
|- : -
|22.11
|21:00
|Рейнджерс – Каролина
|- : -