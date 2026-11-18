«Тампа» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» одержала победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель, по одной шайбе забросили Сэм О'Райлли, Шарль-Эдуард Д'Астус и Энтони Чирелли. У гостей отличились Алекс Так и Райан Леонард.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел 900-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и отметился двумя результативными передачами. Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 27 бросков.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 14 минут, нанес один бросок по воротам и выполнил один силовой прием.

«Тампа» набрала 30 очков в 21 матче и занимает третье место в Восточной конференции. «Вашингтон» с 20 очками после 19 игр располагается на десятой строчке. «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд.