9 ноября, 05:52

«Тампа» победила «Вашингтон», Овечкин остался без очков

Павел Лопатко

«Тампа» победила «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Тампу» забили Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель, за «Вашингтон» — Брендон Духайм и Джон Карлсон.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин за 17 минут 49 секунд игрового времени не отметился результативными действиями.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков в створ из 30.

«Тампа» выиграла второй матч подряд. Она набрала 18 очков в 15 играх и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, идет на 15-м месте (15 очков после 15 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Вашингтон

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
    • «Монреаль» переиграл «Юту», Демидов сделал голевую передачу

    «Бостон» обыграл «Торонто» и одержал шестую победу подряд
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 16 11 5 23
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 15 8 7 18
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 15 5 10 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Чикаго 16 8 8 19
    5 Юта 16 9 7 18
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Сиэтл 16 7 9 19
    4 Сан-Хосе 17 8 9 19
    5 Вегас 15 7 8 18
    6 Эдмонтон 17 7 10 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон - : -
    13.11 05:00 Юта – Баффало - : -
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси - : -
    Все результаты / календарь

