«Тампа» победила «Вашингтон», Овечкин остался без очков

«Тампа» победила «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Тампу» забили Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель, за «Вашингтон» — Брендон Духайм и Джон Карлсон.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин за 17 минут 49 секунд игрового времени не отметился результативными действиями.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков в створ из 30.

«Тампа» выиграла второй матч подряд. Она набрала 18 очков в 15 играх и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, идет на 15-м месте (15 очков после 15 игр).