4 очка Сергачева принесли «Тампе» победу над «Вашингтоном», у Овечкина «-2»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вашингтон» со счетом 6:3.

В составе «Лайтнинг» 4 (2+2) очка набрал Михаил Сергачев, 2 (1+1) очка у Никиты Кучерова, еще по шайбе забросили Ник Пербикс, Коул Кепке и Ник Пол, вратарь Андрей Василевский отразил 18 бросков.

У «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер, Гарнет Хэтэуэй и Конор Шири с передачи Евгения Кузнецова, капитан команды Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Тампа» с 17 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 16 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 6:3 (4:0, 0:1, 2:2)

Голы: Сергачев — 3 (Стэмкос, Пербикс), 1:23 — 1:0. Кучеров — 7 (бол., Сергачев, Хагель), 8:19 — 2:0. Пербикс — 3 (Киллорн, Сергачев), 11:12 — 3:0. Сергачев — 4 (бол., Стэмкос, Кучеров), 16:22 — 4:0. Шири — 6 (Кузнецов, Манта), 38:04 — 4:1. Кепке — 1 (Пойнт, Марун), 53:11 — 5:1. Эллер — 3 (Юханссон, ван Римсдайк), 56:59 — 5:2. Пол — 5 (п.в., Киллорн), 57:16 — 6:2. Хэтэуэй — 2 (Дауд), 57:58 — 6:3.

Вратари: Василевский — Кемпер (Линдгрен, 16:22, 57:10 — 57:16).

Штраф: 22 — 20.

Броски: 35 (9+9+17) — 21 (4+6+11).

Наши: Кучеров (16.50/3/-1), Наместников (15.16/3/-1), Сергачев (24.20/3/+2) — Кузнецов (19.08/3/0), Овечкин (24.11/3/-2).

14 ноября. Тампа. Amalie Arena.