Сегодня, 03:50

«Ванкувер» победил «Тампу», у Кучерова гол

Павел Лопатко

«Ванкувер» победил «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У гостей забили Джейк Дебраск, Кифер Шервуд, Маккензи Макичерн (дважды), Дрю О`Коннор и Элиас Петтерссон, у хозяев — Джейк Гюнцель и российский нападающий Никита Кучеров.

В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего россиянина 16 (8+8) очков.

«Ванкувер» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 12-е место в Западной конференции (20 очков после 20 игр). «Тампа» (20 очков после 18 игр) идет на 11-м месте в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 01:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Ванкувер
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 18 12 6 25
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 18 10 8 22
    5 Рейнджерс 19 10 9 22
    6 Филадельфия 18 9 9 21
    7 Коламбус 18 9 9 20
    8 Вашингтон 18 8 10 18
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 20 12 8 24
    2 Монреаль 18 10 8 22
    3 Оттава 19 9 10 22
    4 Детройт 18 10 8 21
    5 Тампа-Бэй 17 9 8 20
    6 Флорида 18 9 9 19
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 18 6 12 16
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Юта 18 10 8 21
    6 Миннесота 19 8 11 20
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
    2 Анахайм 18 11 7 23
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Эдмонтон 20 9 11 22
    5 Вегас 17 8 9 21
    6 Сан-Хосе 19 8 11 19
    7 Ванкувер 19 8 11 18
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    17.11 01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер - : -
    17.11 02:00 Миннесота – Вегас - : -
    17.11 03:00 Рейнджерс – Детройт - : -
    17.11 05:00 Колорадо – Айлендерс - : -
    Все результаты / календарь

