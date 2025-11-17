«Ванкувер» победил «Тампу», у Кучерова гол

«Ванкувер» победил «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У гостей забили Джейк Дебраск, Кифер Шервуд, Маккензи Макичерн (дважды), Дрю О`Коннор и Элиас Петтерссон, у хозяев — Джейк Гюнцель и российский нападающий Никита Кучеров.

В сезоне-2025/26 на счету 32-летнего россиянина 16 (8+8) очков.

«Ванкувер» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 12-е место в Западной конференции (20 очков после 20 игр). «Тампа» (20 очков после 18 игр) идет на 11-м месте в Восточной конференции.