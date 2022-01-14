«Тампа» переиграла «Ванкувер». Василевский сделал 24 сэйва
«Тампа» выиграла у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Лайтнинг» выиграли вторую встречу кряду. «Кэнакс» потерпели второе поражение подряд.
Российский голкипера «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
«Тампа» лидирует в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 13-й строчке в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Голы: Стэмкос — 18 (бол., Хедман, Кучеров), 3:16 — 1:0. Хаймор — 1 (Мотт), 12:05 — 1:1. Чирелли — 11 (Киллорн, Чернак), 19:39 — 2:1. Катчук — 2 (Колтон), 51:24 — 3:1. Мотт — 4 (Ламмикко, Хаймор), 55:46 — 3:2. Пойнт — 14 (п.в., Белльмар, Кучеров), 58:44 — 4:2.
Вратари: Василевский (2:34 — 2:37) — Демко (57:33 — 58:44).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 21 (8+5+8) — 26 (13+4+9).
Наши: Кучеров (20.32/4/0), Сергачев (23.02/1/0) — Подколзин (9.45/1/-1).
14 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|34
|24
|10
|50
|2
|Рейнджерс
|37
|23
|14
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|35
|21
|14
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|35
|13
|22
|33
|7
|Нью-Джерси
|36
|14
|22
|33
|8
|Айлендерс
|28
|10
|18
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|24
|12
|53
|2
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|53
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|33
|20
|13
|42
|5
|Детройт
|37
|16
|21
|37
|6
|Баффало
|35
|10
|25
|26
|7
|Оттава
|29
|9
|20
|20
|8
|Монреаль
|35
|7
|28
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|37
|24
|13
|50
|2
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|3
|Сент-Луис
|36
|21
|15
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Даллас
|33
|18
|15
|38
|6
|Виннипег
|33
|16
|17
|37
|7
|Чикаго
|36
|13
|23
|31
|8
|Аризона
|34
|8
|26
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|36
|18
|18
|41
|4
|Сан-Хосе
|37
|20
|17
|41
|5
|Калгари
|33
|17
|16
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|8
|Сиэтл
|35
|10
|25
|24
|14.01
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|3 : 2
|14.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|0 : 6
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 2
|14.01
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|- : -
|14.01
|03:30
|
Детройт – Виннипег
|- : -
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|- : -
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|14.01
|04:30
|
Чикаго – Монреаль
|- : -
|14.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|14.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
|14.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|28
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|21
|2.09
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|27
|2.1