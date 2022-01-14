«Тампа» переиграла «Ванкувер». Василевский сделал 24 сэйва

«Тампа» выиграла у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Лайтнинг» выиграли вторую встречу кряду. «Кэнакс» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипера «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Тампа» лидирует в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 13-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Стэмкос — 18 (бол., Хедман, Кучеров), 3:16 — 1:0. Хаймор — 1 (Мотт), 12:05 — 1:1. Чирелли — 11 (Киллорн, Чернак), 19:39 — 2:1. Катчук — 2 (Колтон), 51:24 — 3:1. Мотт — 4 (Ламмикко, Хаймор), 55:46 — 3:2. Пойнт — 14 (п.в., Белльмар, Кучеров), 58:44 — 4:2.

Вратари: Василевский (2:34 — 2:37) — Демко (57:33 — 58:44).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 21 (8+5+8) — 26 (13+4+9).

Наши: Кучеров (20.32/4/0), Сергачев (23.02/1/0) — Подколзин (9.45/1/-1).

14 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.