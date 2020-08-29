«Тампа» в третий раз обыграла «Бостон», Кучеров сделал 2 передачи

«Тампа-Бэй» в четвертом матче второго раунда плей-офф обыграла «Бостон» (3:1) и повела в серии 3-1. У «Молний» две передачи на счету нападающего Никиты Кучерова, которого признали второй звездой встречи. Вратарь Андрей Василевский стал третьей звездой, отразив 29 из 30 бросков «Мишек».

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции. Четвертый матч

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Палат — 3 (Пойнт), 8:59 — 0:1. Палат — 4 (Чирелли, Кучеров), 32:29 — 0:2. Хедман — 4 (бол., Джонсон, Кучеров), 38:04 — 0:3. Дебраск — 4 (бол., Койл, Гржельчик), 47:04 — 1:3.

Вратари: Галак (57:46) — Василевский.

Штраф: 16 — 13.

Броски: 30 (9+10+11) — 26 (8+12+6).

Наши: — - Кучеров (19.43/3/+2), Сергачев (25.24/1/+1).

29 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-3.