«Тампа» в третий раз обыграла «Айлендерс». Кучеров набрал 2 очка
«Тампа» переиграла «Айлендерс» в четвертом матче финала конференции (4:1). «Лайтнинг» ведет в серии — 3-1.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и сделал голевую передачу. Нападающий Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка.
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сделал 32 сэйва.
НХЛ
Плей-офф
Финал конференции
Четвертый матч
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Нельсон — 9 (Бэйли), 31:27 — 1:0. Коулман — 4 (Гурд, Василевский), 31:42 — 1:1. Палат — 8 (Кучеров, Пойнт), 31:54 — 1:2. Пойнт — 9 (Палат, Кучеров), 43:33 — 1:3. Марун — 1 (п.в., Гурд, Пакетт), 57:36 — 1:4.
Вратари: Варламов (57:24 — 57:36, 58:18 — 59:25) — Василевский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (5+12+10) — 36 (11+14+11).
Наши: — - Кучеров (19.31/3/+2), Сергачев (18.03/3/0).
13 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.
Счет в серии: 1-3.