«Тампа» в овертайме обыграла «Нью-Джерси», Сергачев сделал голевую передачу

«Тампа-Бэй» на выезде переиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5). Победную шайбу в овертайме забросил Тайлер Джонсон.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 6:7 ОТ (1:2, 3:1, 2:3, 0:1)

Голы: Палмиери — 4 (бол., Симмондс, Холл), 1:10 — 1:0. Палат — 4 (Шаттенкирк, Пойнт), 9:28 — 1:1. Киллорн — 2 (бол., Шаттенкирк, Джонсон), 17:15 — 1:2. Братт — 2 (Заха, Хишир), 26:05 — 2:2. Пойнт — 4 (Джонсон, Сергачев), 31:48 — 2:3. Палмиери — 5 (Батчер, Холл), 32:17 — 3:3. Братт — 3 (Грин, Хишир), 33:16 — 4:3. Ватанен — 3 (Симмондс, Грин), 41:13 — 5:3. Чирелли — 1 (Рутта, Жозеф), 42:45 — 5:4. Жозеф — 3 (Чирелли), 47:45 — 5:5. Палат — 5 (Пойнт), 56:03 — 5:6. Палмиери — 6 (Симмондс, Батчер), 59:52 — 6:6. Джонсон — 4 (Палат, Макдона), 61:16 — 6:7.

Вратари: Шнайдер (58:02 — 58:24, 59:04 — 59:52) — Макэлхинни.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 42 (11+15+16+0) — 23 (9+7+5+2).

Наши: — - Волков (12.49/0/-2), Кучеров (14.48/1/-2), Сергачев (17.39/2/+2).

31 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

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