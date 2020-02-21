«Тампа-Бэй» уступила «Вегасу», прервав 11-матчевую победную серию

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Вегасу» со счетом 3:5. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

«Рыцари» продлили свою победную серию до четырех матчей, «Лайтнинг» прервали 11-матчевую серию побед.

«Тампа» с 85 очками осталась на второй строчке Восточной конференции, «Вегас» с 72 баллами поднялся на четвертое место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: Шаттенкирк — 8 (Киллорн, Палат), 7:02 — 0:1. Мартинес — 2 (Икин, Руа), 18:05 — 1:1. Штястны — 17 (Смит, Шмидт), 26:45 — 2:1. Стэмкос — 28 (бол., Хедман, Чирелли), 35:38 — 2:2. Стоун — 21 (Пачоретти, Мартинес), 36:39 — 3:2. Ривз — 7, 40:10 — 4:2. Пачоретти — 28 (бол., Стоун, Теодор), 40:47 — 5:2. Стэмкос — 29 (бол., Кучеров, Хедман), 58:00 — 5:3.

Вратари: Флери — Василевский (57:39 — 58:00, 58:08).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (11+13+9) — 27 (12+9+6).

Наши: — - Кучеров (19.25/3/-2), Сергачев (19.24/1/-1).

21 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.