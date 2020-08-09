«Тампа» уступила «Филадельфии», несмотря на 26 сэйвов Василевского

«Филадельфия» обыграла «Тампу» в матче группового раунда плей-офф НХЛ (4:1). «Флайерз» одержали третью победу в трех встречах после возобновления сезона.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Его одноклубники и соотечественники Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали.

НХЛ

Плей-офф

Восток. Групповой раунд

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Обе-Кубель — 1 (Гостисбеер, Грант), 7:40 — 0:1. Обе-Кубель — 2 (Кутюрье, Фэраби), 14:00 — 0:2. Джонсон — 2 (бол., Киллорн, Пойнт), 25:21 — 1:2. Фэраби — 1 (Гостисбеер, Кутюрье), 34:22 — 1:3. Питлик — 1 (п.в., Лотон), 58:40 — 1:4.

Вратари: Василевский (57:42 — 58:40) — Харт.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (6+7+11) — 30 (20+6+4).

Наши: Кучеров (19.23/4/-3), Сергачев (26.00/0/-3) — Проворов (23.10/0/+1).

9 августа. Торонто. Scotiabank Arena.