«Тампа» установила рекорд клуба по количеству побед подряд

Во вторник «Тампа» благодаря шайбе Никиты Кучерова победила «Колорадо» (4:3, ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для «молний» 11-й подряд, что является рекордом клуба.

#BOLTSWIN / FRANCHISE RECORD 11TH STRAIGHT WIN pic.twitter.com/lVmnhMG9ky — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 18, 2020

Серия из 11 побед подряд — самая длинная в нынешнем сезоне НХЛ среди всех команд. В январе этого года «Тампа» уже приближалась к тому, чтобы обновить рекорд франшизы, но остановилась на 10 победах подряд. «Молниям» удавалось провести такую же серию без поражений и по ходу регулярного чемпионата-2018/19.