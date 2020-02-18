НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Тампа» установила рекорд клуба по количеству побед подряд

08:22

Во вторник «Тампа» благодаря шайбе Никиты Кучерова победила «Колорадо» (4:3, ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для «молний» 11-й подряд, что является рекордом клуба.

Серия из 11 побед подряд — самая длинная в нынешнем сезоне НХЛ среди всех команд. В январе этого года «Тампа» уже приближалась к тому, чтобы обновить рекорд франшизы, но остановилась на 10 победах подряд. «Молниям» удавалось провести такую же серию без поражений и по ходу регулярного чемпионата-2018/19.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир