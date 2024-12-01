«Тампа» — «Торонто»: видеообзор матча

«Торонто» на выезде победил «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Торонто» с 30 очками за 23 встречи занимает 5-е место в Восточной конференции. «Тампа» набрала 26 очков в 23 матчах и идет 8-й.