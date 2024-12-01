«Торонто» в гостях обыграл «Тампу», Василевский сделал 24 сэйва
«Торонто» одержал победу над «Тампой» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3
Авторами голов победителей стали Мэтт Нис, Кристофер Танев, Николас Робертсон, Джон Таварес и Вильям Нюландер.
У «Лайтнинг» отличились Майки Эйссимонт, Джейк Гюнцель и Кэм Аткинсон. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.
«Торонто» с 30 очками за 23 встречи занимает 5-е место в Восточной конференции. «Тампа» набрала 26 очков в 23 матчах и идет 8-й.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)
Голы: Найз — 9 (Танев, Мэттьюс), 7:13 — 0:1. Танев — 1 (Марнер, Хольмберг), 28:06 — 0:2. Робертсон — 2 (Минтен, Бенуа), 28:39 — 0:3. Таварес — 10 (Марнер, Райлли), 38:59 — 0:4. Эйссимонт — 3 (Раддиш), 51:21 — 1:4. Гюнцель — 10 (Хагель, Хедман), 55:19 — 2:4. Аткинсон — 2 (бол., Хагель, Хедман), 57:38 — 3:4. В. Нюландер — 15 (п.в., Мэттьюс, Найз), 58:44 — 3:5.
Вратари: Василевский (46:06 — 46:19, 54:29 — 55:19, 55:48 — 55:59, 56:12 — 56:25, 56:44 — 57:38, 58:18 — 58:44, 58:47) — Уолл.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 42 (10+13+19) — 29 (7+15+7).
Наши: — - Гребенкин (7.22/0/-1).
1 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|24
|17
|7
|35
|2
|Нью-Джерси
|27
|16
|11
|34
|3
|Каролина
|24
|16
|8
|33
|4
|Рейнджерс
|23
|13
|10
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Питтсбург
|26
|10
|16
|24
|7
|Коламбус
|22
|10
|12
|23
|8
|Айлендерс
|24
|8
|16
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|25
|15
|10
|31
|2
|Торонто
|23
|14
|9
|30
|3
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|4
|Бостон
|25
|11
|14
|25
|5
|Баффало
|23
|11
|12
|24
|6
|Детройт
|23
|10
|13
|22
|7
|Оттава
|23
|10
|13
|21
|8
|Монреаль
|23
|8
|15
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|18
|6
|36
|2
|Миннесота
|23
|15
|8
|34
|3
|Даллас
|22
|14
|8
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|24
|6
|Юта
|23
|9
|14
|22
|7
|Нэшвилл
|24
|7
|17
|19
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Калгари
|25
|12
|13
|28
|4
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|5
|Эдмонтон
|23
|12
|11
|26
|6
|Сиэтл
|24
|11
|13
|23
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|21
|8
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|21
|1.12
|00:15
|
Флорида – Каролина
|6 : 0
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 5
|1.12
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|6 : 2
|1.12
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|1.12
|03:00
|
Лос-Анджелес – Оттава
|5 : 2
|1.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6
|1.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|- : -
|1.12
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|1.12
|06:00
|
Вегас – Юта
|- : -
|1.12
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|1.12
|06:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|1.12
|20:30
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|1.12
|23:00
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|1.12
|23:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -