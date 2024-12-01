«Торонто» в гостях обыграл «Тампу», Василевский сделал 24 сэйва

«Торонто» одержал победу над «Тампой» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3

Авторами голов победителей стали Мэтт Нис, Кристофер Танев, Николас Робертсон, Джон Таварес и Вильям Нюландер.

У «Лайтнинг» отличились Майки Эйссимонт, Джейк Гюнцель и Кэм Аткинсон. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

«Торонто» с 30 очками за 23 встречи занимает 5-е место в Восточной конференции. «Тампа» набрала 26 очков в 23 матчах и идет 8-й.

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«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)

Голы: Найз — 9 (Танев, Мэттьюс), 7:13 — 0:1. Танев — 1 (Марнер, Хольмберг), 28:06 — 0:2. Робертсон — 2 (Минтен, Бенуа), 28:39 — 0:3. Таварес — 10 (Марнер, Райлли), 38:59 — 0:4. Эйссимонт — 3 (Раддиш), 51:21 — 1:4. Гюнцель — 10 (Хагель, Хедман), 55:19 — 2:4. Аткинсон — 2 (бол., Хагель, Хедман), 57:38 — 3:4. В. Нюландер — 15 (п.в., Мэттьюс, Найз), 58:44 — 3:5.

Вратари: Василевский (46:06 — 46:19, 54:29 — 55:19, 55:48 — 55:59, 56:12 — 56:25, 56:44 — 57:38, 58:18 — 58:44, 58:47) — Уолл.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 42 (10+13+19) — 29 (7+15+7).

Наши: — - Гребенкин (7.22/0/-1).

1 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.