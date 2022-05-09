«Тампа» обыграла «Торонто» и сравняла счет в серии, у Кучерова две результативные передачи

«Тампа» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Торонто» со счетом 7:3.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Росс Колтон, еще по голу забили Стивен Стэмкос, Пьер Белльмар, Патрик Марун, Кори Перри и Ондржей Палат, Никита Кучеров оформил две результативные передачи, у Михаила Сергачева ассист, вратарь Андрей Василевский отразил 22 броска.

У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Вильям Нюландер, еще один гол на счету Джейка Маззина.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 2:30 мск.