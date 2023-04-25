«Торонто» в овертайме обыграл «Тампу» и в шаге от выхода во второй раунд

«Торонто» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Тампу» со счетом 5:4.

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще по шайбе забросили Ноэль Аккиари, Морган Райлли и Александр Керфут, вратарь Илья Самсонов отразил 27 бросков.

У «Лайтнинг» дубль оформил Алекс Киллорн, по голу забили Михаил Сергачев и Стивен Стэмкос, Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, вратарь Андрей Василевский отразил 32 броска.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 02.00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:5 ОТ (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)

Голы: Киллорн — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 9:57 — 1:0. Сергачев — 1 (Кучеров, Пойнт), 18:27 — 2:0. Аччиари — 2 (Холл, ОРайлли), 56:04 — 4:4. Керфут — 1 (бол., Джиордано, Нюландер), 64:14 — 4:5.

Нереализованный буллит: Хагель (Тампа-Бэй), 7:45.

Вратари: Василевский — Самсонов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (12+7+11+1) — 37 (5+14+12+6).

Наши: Кучеров (19.06/2/0), Сергачев (24.13/3/+1) — -.

?Счет в серии: 1-3

25 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.