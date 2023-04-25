«Торонто» в овертайме обыграл «Тампу» и в шаге от выхода во второй раунд
«Торонто» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Тампу» со счетом 5:4.
В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще по шайбе забросили Ноэль Аккиари, Морган Райлли и Александр Керфут, вратарь Илья Самсонов отразил 27 бросков.
У «Лайтнинг» дубль оформил Алекс Киллорн, по голу забили Михаил Сергачев и Стивен Стэмкос, Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, вратарь Андрей Василевский отразил 32 броска.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 02.00 мск.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:5 ОТ (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)
Голы: Киллорн — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 9:57 — 1:0. Сергачев — 1 (Кучеров, Пойнт), 18:27 — 2:0. Аччиари — 2 (Холл, ОРайлли), 56:04 — 4:4. Керфут — 1 (бол., Джиордано, Нюландер), 64:14 — 4:5.
Нереализованный буллит: Хагель (Тампа-Бэй), 7:45.
Вратари: Василевский — Самсонов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 31 (12+7+11+1) — 37 (5+14+12+6).
Наши: Кучеров (19.06/2/0), Сергачев (24.13/3/+1) — -.
?Счет в серии: 1-3
25 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|2 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|2 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|25.04
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 3
|25.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|4 : 5 ОТ
|25.04
|04:30
|
Виннипег – Вегас
|- : -
|25.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|9
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|4
|8
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|8
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|5
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|5
|
|
Тэйлор Холл
Бостон
|4
|4
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|1
|0.84
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|1
|1.18
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|3
|1.25