«Торонто» в овертайме обыграл «Тампу» и вышел вперед в серии
«Торонто» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4:3.
В составе «Мэйпл Ливз» отличились Ноэль Аччиари, Остон Мэттьюс, Райан О'Райлли и Морган Райлли, вратарь Илья Самсонов отразил 36 бросков. У «Лайтнинг» шайбы забросили Энтони Чирелли, Брэндон Хагель и Даррен Раддиш, форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска.
В третьем периоде драку между собой устроили Стивен Стэмкос и Остон Мэттьюс.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 25 апреля и начнется в 2:30 мск.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Аччиари — 1 (Низ, О`Райлли), 3:24 — 0:1. Чирелли — 2 (Киллорн, Хагель), 4:50 — 1:1. Мэттьюс — 1 (Марнер, Ярнкрок), 11:10 — 1:2. Хагель — 1 (Перри, Колтон), 19:28 — 2:2. Раддиш — 1 (Кучеров, Стэмкос), 33:34 — 3:2. О`Райлли — 2 (Нюландер, Марнер), 59:00 — 3:3. Райлли — 1 (О`Райлли), 79:15 — 3:4.
Вратари: Василевский — Самсонов.
Штраф: 18 — 18.
Броски: 39 (13+15+3+8) — 28 (8+8+6+6).
Наши: Кучеров (24.20/6/0), Сергачев (37.27/1/-1) — -.
Счет в серии: 1-2.
23 апреля. Тампа. Amalie Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|1 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 2
|
Бостон - Флорида
|2 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|2 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|23.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4 ОТ
|23.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|- : -
|23.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|23.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|23.04
|22:30
|
Флорида – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|2
|6
|
|
Адам Фокс
Рейнджерс
|2
|6
|И
|Г
|
|
Адам Лаури
Виннипег
|3
|4
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|3
|4
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|2
|4
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|2
|1.00
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|2
|1.18
|
|
Филипп Грубауэр
Сиэтл
|2
|2.03