«Тампа» — третья команда в истории НХЛ, победившая в 10 сериях плей-офф подряд

«Тампа» одержала победу над «Флоридой» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счетом 2:0.

Таким образом, хозяева выиграли серию — 4-0 и вышли в финал Восточной конференции, где встретятся с победителем пары «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1 в серии).

Отметим, что «Тампа» стала третьей командой в истории НХЛ, победившей в 10 сериях плей-офф подряд. Ранее «Айлендерс» достигал такого результата в 1980-1984 годах, а «Монреаль» дважды сумел повторить данную серию (1976-1980, 1956-1960).