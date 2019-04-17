"Тампа" стала первым обладателем "Президент Трофи", который выбыл в первом раунде плей-офф НХЛ

"Коламбус" обыграл "Тампу-Бэй" (7:3) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда выиграла серию со счетом 4-0.

Напомним, что "Лайтнинг" в регулярном чемпионате занял первое место на Востоке, а "Коламбус" - восьмое. Таким образом, "Тампа" стала первым в истории лиги обладателем Президентского кубка (как победитель регулярного чемпионата), всухую вылетевшим из стартового раунда плей-офф.

В следующем раунде "Коламбус" сыграет с победителем пары "Бостон" - "Торонто".

The Tampa Bay Lightning are the first team in NHL history to win the Presidents' Trophy and get swept in the first round of a best-of-seven playoff series. pic.twitter.com/IzCLChTu4U – SportsCenter (@SportsCenter) 17 апреля 2019 г.

Все про НХЛ – здесь.

"Тампа-Бэй" проиграла "Коламбусу" и прекратила борьбу за Кубок Стэнли! Панарин забросил одну шайбу, у Кучерова две передачи