08:26 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" стала первым обладателем "Президент Трофи", который выбыл в первом раунде плей-офф НХЛ

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"Коламбус" обыграл "Тампу-Бэй" (7:3) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда выиграла серию со счетом 4-0.

Напомним, что "Лайтнинг" в регулярном чемпионате занял первое место на Востоке, а "Коламбус" - восьмое. Таким образом, "Тампа" стала первым в истории лиги обладателем Президентского кубка (как победитель регулярного чемпионата), всухую  вылетевшим из стартового раунда плей-офф. 

В следующем раунде "Коламбус" сыграет с победителем пары "Бостон" - "Торонто".

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