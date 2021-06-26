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«Тампа» стала четвертым клубом, вышедшим в финал Кубка Стэнли минимум четыре раза с 1993 года

06:13
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«Тампа» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграла «Айлендерс» со счетом 1:0.

«Лайтнинг» выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в финал Кубка Стэнли в четвертый раз с 1993 года (2004, 2015, 2020 и 2021). Также этого добились «Детройт» (1995, 1997, 1998, 2002, 2008, 2009), «Нью-Джерси» (1995, 2000, 2001, 2003, 2012) и «Питтсбург» (2008, 2009, 2016, 2017).

В пятницу, 25 июня, стало известно расписание финальной серии Кубка Стэнли. «Лайтнинг» начнут с домашнего матча против «Монреаля».

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей