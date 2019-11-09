«Тампа» снова победила «Баффало» в Стокгольме. Кучеров отметился голевой передачей

Во втором вынесенном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» снова обыграла «Баффало» в Стокгольме. В этот раз встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Лайтнинг».

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился в этом матче голевой передачей. Главным действующим лицом в составе «Лайтнинг» стал нападающий Патрик Марун, который сделал дубль.

В составе «Баффало» две шайбы забросил центрфорвард Джек Айкел.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы: Райнхарт — 8 (М. Юханссон, Монтур), 9:30 — 0:1. Марун — 2 (бол., Гурд, Шаттенкирк), 17:02 — 1:1. Хедман — 3 (бол., Стэмкос, Кучеров), 21:58 — 2:1. Марун — 3 (Пакетт, Шаттенкирк), 39:57 — 3:1. Улофссон — 7 (Айкел, Райнхарт), 44:14 — 3:2. Гурд — 4 (Пакетт), 49:48 — 4:2. Жозеф — 4 (Киллорн, Чирелли), 50:55 — 5:2. Айкел — 8 (бол., Ристолайнен, Далин), 59:22 — 5:3.

Вратари: Макэлхинни — Хаттон (56:57).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 40 (12+18+10) — 43 (17+13+13).

Наши: Волков (10.17/1/0), Кучеров (16.32/0/-1), Сергачев (15.24/2/+1) — -.

9 ноября. Стокгольм. Ericsson Globe.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков