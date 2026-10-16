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Тампа — Сиэтл: видеообзор матча НХЛ 16 октября 2026

«Тампа» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев

«Тампа» одержала победу над «Сиэтлом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Нападающий хозяев Илья Михеев отметился заброшенной шайбой. Также в составе «Тампы» дубль оформил Брэндон Хагель, еще один гол забил Виктор Хедман.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров завершил встречу без результативных действий. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска.

У «Сиэтла» шайбы забросили Райан Уинтертон, Джаред Макканн и Мэтти Бенирс.

В следующем матче «Тампа» 17 октября сыграет с «Ванкувером», а «Сиэтл» 18 октября встретится с «Флоридой».

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 6 2 13
2 Рейнджерс 9 6 3 12
3 Вашингтон 7 4 3 8
4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Айлендерс 7 3 4 7
6 Питтсбург 7 3 4 7
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 9 0 9 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 8 6 2 12
2 Бостон 7 5 2 10
3 Тампа-Бэй 7 5 2 10
4 Флорида 8 4 4 10
5 Баффало 8 4 4 9
6 Торонто 8 3 5 8
7 Монреаль 7 3 4 7
8 Детройт 7 2 5 6
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 8 6 2 12
2 Миннесота 8 5 3 11
3 Виннипег 7 4 3 10
4 Колорадо 7 4 3 9
5 Сент-Луис 7 3 4 7
6 Даллас 7 3 4 7
7 Нэшвилл 7 2 5 7
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Эдмонтон 7 5 2 11
3 Сиэтл 8 5 3 11
4 Анахайм 6 4 2 8
5 Сан-Хосе 7 4 3 8
6 Ванкувер 9 2 7 5
7 Лос-Анджелес 5 0 5 2
8 Калгари 6 1 5 2
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21.10
16.10 02:00 Флорида – Ванкувер 3 : 2 ОТ
16.10 02:00 Торонто – Баффало 4 : 5 ОТ
16.10 02:00 Нью-Джерси – Рейнджерс 7 : 1
16.10 02:00 Оттава – Айлендерс 2 : 1 Б
16.10 02:00 Тампа-Бэй – Сиэтл 4 : 3 ОТ
16.10 02:30 Детройт – Филадельфия 2 : 1
16.10 03:00 Чикаго – Виннипег 4 : 3 ОТ
16.10 03:00 Нэшвилл – Сан-Хосе 2 : 3 Б
16.10 03:00 Миннесота – Сент-Луис 5 : 4
16.10 04:00 Эдмонтон – Юта 2 : 4
16.10 05:00 Вегас – Калгари - : -
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