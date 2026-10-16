«Тампа» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» одержала победу над «Сиэтлом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Нападающий хозяев Илья Михеев отметился заброшенной шайбой. Также в составе «Тампы» дубль оформил Брэндон Хагель, еще один гол забил Виктор Хедман.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров завершил встречу без результативных действий. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска.

У «Сиэтла» шайбы забросили Райан Уинтертон, Джаред Макканн и Мэтти Бенирс.

В следующем матче «Тампа» 17 октября сыграет с «Ванкувером», а «Сиэтл» 18 октября встретится с «Флоридой».