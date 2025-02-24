«Тампа» победила «Сиэтл», Василевский отразил 36 бросков
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Сиэтл» со счетом 4:1.
В составе «Лайтнинг» отличились Брэндон Хэгел, Никита Кучеров, Люк Гленденинг и Ник Пол, вратарь Андрей Василевский отразил 36 бросков из 37. У «Кракен» шайбу забросил Шейн Райт.
После этого матча «Тампа» с 68 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 54 очками — на 13-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Хагель — 27 (мен., Макдона, Лиллеберг), 29:27 — 1:0. Кучеров — 26 (Пойнт), 51:15 — 2:0. Гленденинг — 4 (Аткинсон, Эйссимонт), 52:58 — 3:0. Райт — 13 (Монтур, Махура), 55:24 — 3:1. Пол — 17 (п.в., Хагель, Чирелли), 58:14 — 4:1.
Вратари: Василевский — Стезка (56:13 — 56:17, 56:38 — 58:14).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 23 (7+9+7) — 37 (11+18+8).
Наши: Кучеров (18.13/3/+1) — -.
24 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3