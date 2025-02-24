«Тампа» победила «Сиэтл», Василевский отразил 36 бросков

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Сиэтл» со счетом 4:1.

В составе «Лайтнинг» отличились Брэндон Хэгел, Никита Кучеров, Люк Гленденинг и Ник Пол, вратарь Андрей Василевский отразил 36 бросков из 37. У «Кракен» шайбу забросил Шейн Райт.

После этого матча «Тампа» с 68 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 54 очками — на 13-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сиэтл» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Хагель — 27 (мен., Макдона, Лиллеберг), 29:27 — 1:0. Кучеров — 26 (Пойнт), 51:15 — 2:0. Гленденинг — 4 (Аткинсон, Эйссимонт), 52:58 — 3:0. Райт — 13 (Монтур, Махура), 55:24 — 3:1. Пол — 17 (п.в., Хагель, Чирелли), 58:14 — 4:1.

Вратари: Василевский — Стезка (56:13 — 56:17, 56:38 — 58:14).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 23 (7+9+7) — 37 (11+18+8).

Наши: Кучеров (18.13/3/+1) — -.

24 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.